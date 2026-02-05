ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಷೇರು ಬೆಲೆ ₹353ಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಆನಂದ ರಾಠಿ

<p>ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ₹353ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಕಂಪನಿ ಆನಂದ ರಾಠಿ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೆಚ್ಚಳವು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ 20.8ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆನಂದ ರಾಠಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ’ ಎಂದು ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳಿದೆ. ಬುಧವಾರದ ವಹಿವಾಟಿನ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಷೇರು ಮೌಲ್ಯವು ₹292 ಆಗಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>