Share Market: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ; BSE ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿ ಕುಸಿತ

<p><strong>ಮುಂಬೈ:</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವಂತೆಯೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಬುಧವಾರದ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. </p><p>ಏಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಇದು ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ನಿಫ್ಟಿ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಹ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. </p><p>ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 1,758.22 ಅಂಶ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 78,480.63ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಶೇ 2.19ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 530.85 ಅಂಶ ಅಥವಾ ಶೇ 2.13ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 24,334.85 ಅಂಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. </p><p>ಲಾರ್ಸೆನ್ & ಟರ್ಬೊ, ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್, ಇಂಟರ್ಗ್ಲೋಬ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಟೆಕ್ ಸಿಮೆಂಟ್, ಅದಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿವೆ. </p><p>ಈ ನಡುವೆ ಇನ್ಫೋಸೀಸ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದವು. </p><p>ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ದರವು ಶೇ 0.87ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತೀ ಬ್ಯಾರಲ್ ದರವು 82.11 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕೊಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಹಾಗೂ ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. </p>.ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್.MRPL ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕರಿಛಾಯೆ.