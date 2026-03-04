ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homebusinesscommerce news

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ: ತೈಲ ಸಾಗಣೆ ಮಾರ್ಗ ಬಂದ್

10 ಕೋಟಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ತೈಲ ದಾಸ್ತಾನು: 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕೆಫ್ಲೆರ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:41 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 20:41 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
IranIsrael Iran conflictiran conflictIran–Israel war

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT