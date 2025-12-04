ಗುರುವಾರ, 4 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homebusinessstock market
ADVERTISEMENT

Factor Investing: ಹಣಕಾಸು; ಅರಿಯೋಣವೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೂಡಿಕೆ ?

ಪೆಶೊತನ್ ದಸ್ತೂರ್
Published : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೂಡಿಕೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲನ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ನಿಂತಿರುವ ಪಾಠವೊಂದು ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಶೈಲಿಯು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುವ ಕುದುರೆಯಾಗಿ ಇರದು ಎಂಬುದು ಆ ಪಾಠ..
moneyInvestment

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT