ಹಣಕಾಸು | ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಇಳಿಕೆ: ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ?

ಡಾ.ವಿ.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್‌
Published : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 10 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಎಫ್‌ಎಂಸಿಜಿ, ವಾಹನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅರಸಬೇಕಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ತಜ್ಞರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ...
