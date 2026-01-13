<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಯ ಹೊರಹರಿವು, ಬ್ಲೂ ಚಿಪ್ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದವು</p><p>30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 379.86 ಅಂಶ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 84,258.03ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 50-ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 109.55 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 25,899.80ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p><p>ಬಳಿಕ, ದಿಢೀರನೆ 30-ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ 244.98 ಅಂಶಗಳ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು 83,627.36ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ನಿಫ್ಟಿ 74.30 ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 25,716.70ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.</p><p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಟಿ, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ರಫ್ತುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿಸಿಎಸ್ನ ಲಾಭಾಂಶ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ13.91ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.</p><p>ಐಟಿ ಸೇವೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಸೋಮವಾರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ 11.2ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡು ₹4,076 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಎಟರ್ನಲ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ಶೇ 1.33ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.</p><p>ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸೋಮವಾರ ₹3,638.40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ, ದೇಶೀಯ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ₹5,839.32 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿನಿಮಯ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾಸ್ಪಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದರೆ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸಸಿ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೋಮವಾರ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಲೆಗೊಂಡಿದ್ದವು.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>