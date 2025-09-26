ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಷೇರುಪೇಟೆ ಕುಸಿತ

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಮದು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.</p><p>ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯ ಜತೆಗೆ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತಾದ ಕಳವಳ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಬಂಡವಾಳದ ಹೊರಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿೆುವುದೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.</p><p>‘ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಔಷಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಆಮದಿನ ಮೇಲೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ ದೇಶೀಯ ಔಷಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. H-1B ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಟಿ ಷೇರುಗಳು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಫಾರ್ಮಾ ಷೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ’ಎಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎನ್ರಿಚ್ ಮನಿ ಸಿಇಒ ಪೊನ್ಮುಡಿ. ಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>30 ಷೇರುಗಳ ಬಿಎಸ್ಇ ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಆರಂಭಿಕ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ 329.66 ಅಂಕಗಳು ಕುಸಿದು 80,830.02ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು. 50 ಷೇರುಗಳ ಎನ್ಎಸ್ಇ ನಿಫ್ಟಿ 105.7 ಅಂಶಗಳು=ಷ್ಟು ಕುಸಿದು 24,785.15ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತ್ತು.</p><p>ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ, ಸನ್ ಫಾರ್ಮಾ ಶೇ 3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರ, ಇನ್ಫೊಸಿಸ್, ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್, ಎಚ್ಸಿಎಲ್ ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ಆದರೂ ಲಾರ್ಸೆನ್ ಅಂಡ್ ಟೊರ್ಬೊ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಐಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಟ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.</p><p>ಏಷ್ಯಾ ಷೇರುಪೇಟೆಗಳ ಪೈಕಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಾಸ್ಪಿ, ಜಪಾನ್ನ ನಿಕ್ಕಿ 225 ಸೂಚ್ಯಂಕ, ಶಾಂಘೈನ ಎಸ್ಎಸ್ಇ ಕಾಂಪೊಸಿಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಸೆಂಗ್ ಿಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.</p><p>ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗುರುವಾರ ₹4,995.42 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಷೇರುಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>