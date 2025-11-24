ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿಯ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ: ಇದರ ಮಹತ್ವವೇನು?

<p>ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲೆ ಧರಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p>.ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ: ಈ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ.ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲು: ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ. <ul><li><p>41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಇರುಮುಡಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಜಪ ಪಠಿಸಿ ಪಂಪಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ 18 ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. </p></li></ul><p><strong>ಮಂಡಲ ಪೂಜೆಯ ನಿಯಮಗಳು:</strong></p><ul><li><p>41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p>41 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ವ್ರತ ಮಾಡುವವರು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಚಿತ್ರವಿರುವ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಯಾರನ್ನೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಬಾರದು ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಬಾರದು.</p></li><li><p>ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 108 ಬಾರಿಯಾದರೂ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ನೆಲದ ಅಥವಾ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು.</p></li><li><p>ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ವ್ರತದ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.</p></li><li><p>ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p>41 ದಿನಗಳ ಈ ವ್ರತವು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p></li><li><p>41 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ವ್ರತದ ನಂತರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ವ್ರತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>