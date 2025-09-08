<p>ಭಾರತವು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಪ್ರಧಾನ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ. ಅವೆರಡನ್ನೂ ಬೆಸೆಯುವ - ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಗವದರ್ಪಣ ಮನೋಭಾವದಿಂದ, ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಹಬ್ಬ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p><p>21 ಸೆ 2025 ಭಾನುವಾರ: ಭಾದ್ರಪದ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ</p><p>22 ಸೆ 2025 ಸೋಮವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪತ್ , ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>29 ಸೆ 2025 ಸೋಮವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿ. ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು</p><p>30 ಸೆ 2025 ಮಂಗಳವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ಅಷ್ಟಮಿ, ಶ್ರೀದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿ</p><p>01 ಅ 2025 ಬುಧವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ನವಮಿ, ಮಹಾನವಮಿ, ಆಯುಧ ಪೂಜಾ</p>.ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೂಜೆ.<p>02 ಅ 2025 ಗುರುವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಕ್ಲ ದಶಮಿ, ವಿಜಯದಶಮಿ </p><p>19 ಅ 2025 ಭಾನುವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ತ್ರಯೋದಶಿ ದೀಪಾವಳಿ ನೀರು ತುಂಬುವ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>20 ಅ 2025 ಸೋಮವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ, ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ</p><p>21 ಅ 2025 ಮಂಗಳವಾರ: ಆಶ್ವಯುಜ ಕೃಷ್ಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪತ್</p><p>ದೀಪಾವಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಬಲೀoದ್ರ ಪೂಜೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>