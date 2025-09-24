ನವದುರ್ಗೆಯರಿಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ: ಒಳಿತು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ

<p>ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ 9 ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ದೇವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ದೇವಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ದೇವಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಪಧಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. </p><p><strong>ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದೇವಿಯರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.</strong> </p><p><strong></strong></p><p><strong>ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿ: </strong></p><p>ದೇವಿಯ 1ನೇ ರೂಪ: ಶೈಲಪುತ್ರಿ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ಹಳದಿ</p><p>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಅನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. </p> <p><strong>ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ:</strong> </p><p>ದೇವಿಯ 2ನೇ ರೂಪ: ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ಹಸಿರು</p><p>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ</p><p><strong>ಚಂದ್ರಘಂಟಾ ದೇವಿ :</strong> </p><p>ದೇವಿಯ 3ನೇ ರೂಪ: ಚಂದ್ರಘಂಟಾ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ಬೂದು.</p><p>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಚಕ್ಕಲಿ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. </p><p><strong>ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ದೇವಿ :</strong></p><p>ದೇವಿಯ 4ನೇ ರೂಪ: ಕೂಷ್ಮಾಂಡ ರೂಪವಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ನೀಲಿ<br>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ</p><p><strong>ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆ:</strong> </p><p>ದೇವಿಯ 5ನೇ ರೂಪ: ಸ್ಕಂದ ಮಾತೆ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ಬಿಳಿ<br>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಅನ್ನವನ್ನು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ:</strong> </p><p>ದೇವಿಯ 6ನೇ ರೂಪ: ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ಕೆಂಪು<br>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಥವಾ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. </p><p><strong>ಕಾಳ ರಾತ್ರಿ:</strong> </p><p>ದೇವಿಯ 7ನೇ ರೂಪ: ಕಾಳರಾತ್ರಿ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ನವಿಲು ಹಸಿರು<br>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಥವಾ ಮೊಸರಿನ ಅನ್ನ.</p><p><strong>ಮಹಾ ಗೌರಿ:</strong> </p><p>ದೇವಿಯ 8ನೇ ರೂಪ: ಮಹಾ ಗೌರಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ಕೇಸರಿ <br>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ.</p><p> <strong>ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ:</strong> </p><p>ದೇವಿಯ 9ನೇ ರೂಪ: ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ.</p><p>ಬಣ್ಣ: ಗುಲಾಬಿ</p><p>ನೈವೇದ್ಯ: ಕೋಸಂಬರಿ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅಥವಾ ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>