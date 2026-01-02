ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ

<p>2026ರ ಜನವರಿ 2ರಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p>.ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ: ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.<p><strong>ಮಹತ್ವ: </strong></p><p>ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ರತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿಗಳ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದಿನವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p><p>ಶುಭದಿನ, ಶುಭತಿಥಿ, ಶುಭವಾರ, ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಶುಭಯೋಗ ಇದರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ವ್ರತವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. </p><p> <strong>ವ್ರತ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ. ಅದರಂತೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ. ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎರಡೂ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪೂಜಿಸಬಹುದು. </p><p>ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವ್ರತ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶ್ರದ್ದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.</p><p>ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡುವವರು, ಅವರವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. </p><p>ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಆಡಂಬರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಗತ್ಯ. </p><p>ಒಂದು ವರ್ಷ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾಡುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ವ್ರತ ಮಾಡಲು ಆಗದೆ ಇದ್ದವರು, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಹುದು. </p><p>ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿರಬೇಕು. ನಾರಾಯಣ ನಾಮ ಜಪಿಸುವುದು ಶುಭಫಲ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>