ಮಂಗಳವಾರ, 18 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ: ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ಆರಂಭ

ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ 13 ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
Last Updated : 18 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Bagalkot

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT