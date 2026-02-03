ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಅನುಮಾನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಉಪಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿ: ರಾಮಪ್ರಶಾಂತ

ಬಾಗಲಕೊಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಭೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:22 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:22 IST
ಲೋಪಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿರಿ | ಫೆ.7ರ ವರೆಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ | ಫೆ.14ರಂದು ಮತದಾರರ ಅಂತಿಮ ಪಟ್ಟಿ
