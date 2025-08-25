ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಬೆಳೆ ನೀರುಪಾಲು; ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಜಿಲ್ಲೆಯ 6,407 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:56 IST
ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕುಳಗೇರಿ ವಲಯದ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಹಾಗನೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಚೆಂಡು ಹೂ ಬೆಳೆ  ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದು
ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಸಮೀಪದ ಢವಳೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ
ಲೋಕಾಪುರ ಸಮೀಪದ ಮುದ್ದಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ನಿಂತಿರುವುದು
