ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 151 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಗಂಟೆ ಅರ್ಪಣೆ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ:</strong> ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಪಂಚ ಲೋಹಗಳ 151 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 14ರಂದು ಅದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಲಿದೆ.</p>.<p>'ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಗಾಲು ಮಲ್ಲಯ್ಯಗಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಮುಂಡಅನಗವಾಡಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಗುನವರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹತ್ತಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಾಲು ಮಲ್ಲಯ್ಯರ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಗಂಟೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು' ಎಂದು ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಗೌಡರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ</p>.<p>ಮಾ.1ರಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಡೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಉತ್ಸವ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೀಠದ ಚನ್ನಸಿದ್ದರಾಮ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು. </p>