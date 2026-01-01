ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ಜ. 3ರಿಂದ

ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸವ
ಎಸ್.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 19:53 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 19:53 IST
ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾರೂಢಳಾಗಿರುವ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ
ಈಗಿನ ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿ ದೇಗುಲ
ಬಾದಾಮಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದ ಬನಶಂಕರಿದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿ
