ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
ಬಯಲಾಟ ಅಕಾಡೆಮಿ: 10 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 21:05 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 21:05 IST
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ
ಕಾಡಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ
ಕಾಡಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ
ಆರ್‌.ಬಿ. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ
ಆರ್‌.ಬಿ. ಪುಟ್ಟೇಗೌಡ
ಸುಶೀಲವ್ವ ಹೆಗಡೆ
ಸುಶೀಲವ್ವ ಹೆಗಡೆ
ಎಚ್.ಸಿ. ಶಿವಬುದ್ದಿ
ಎಚ್.ಸಿ. ಶಿವಬುದ್ದಿ
ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ
ಜಯಪ್ರಕಾಶಗೌಡ
ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ
ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ
ಹೊಳೆಯಾಚೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ
ಹೊಳೆಯಾಚೆ ಕೊಟ್ರಪ್ಪ
ಬಂಡ್ರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಬಂಡ್ರಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ
ಮಳೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ
ಮಳೆಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ
ಓದೋವೀರಪ್ಪ
ಓದೋವೀರಪ್ಪ
ಚೂಟಿ ಚಿದಾನಂದ
ಚೂಟಿ ಚಿದಾನಂದ
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಮಲ್ಲಣ್ಣವರ
ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕರಿಮಲ್ಲಣ್ಣವರ
ನಂದಗೋಪಾಲ
ನಂದಗೋಪಾಲ
Academy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

