ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ; ರೈತರಿಗೆ ಸಂತಸ

ಒಂದು ಡಾಗ್ ದರ ₹ 8,500ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ
Published : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 10 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಬಾಡಿ ಎಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 10 ರಿಂದ 12 ದಿನ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ
ಮೌನೇಶ ಮರಡಿ ರೈತ ಚೊಳಚಗುಡ್ಡ
Agricultural activityFarmersBagalakote

