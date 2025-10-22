ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homedistrictbagalkot
ದೀಪಾವಳಿ: ಮೇರಾ ಆಚರಣೆ  ಸಡಗರ 

ಬಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ವಾಸವಿರುವ ತಾಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಘಂಟಿ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:31 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:31 IST
ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇರಾ ಹಬ್ಬ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ
ಶಂಕರ ಮುಂದಿನಮನಿ,ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯದ ಕಲಾವಿದ
Bagalakote

