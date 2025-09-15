ಸೋಮವಾರ, 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ| ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅತಿಕ್ರಮಣ: ಪೊಲೀಸರ ಮೌನ

ಬಸವರಾಜ ಹವಾಲ್ದಾರ‌
Published : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
Last Updated : 15 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:05 IST
ಫುಟ್‌ಪಾತ್ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ
ರಾಜಶೇಖರ ಅಂಗಡಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು
BagalkotFootpath Encroachment

