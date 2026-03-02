ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ: ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಆಧುನಿಕ ಹಲಗೆಗಳು

<p><strong>ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ:</strong> ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೋಳಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಲಗೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಹಲಗೆಗಳಿಗೆ ಯುವಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಹಲಗೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹುಲಿ, ಸಿಂಹ ಚಿತ್ರ ಇರುವ ಹಲವು ಹಲಗೆಗಳು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಹಲಗೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಯುವಕರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ₹ 200 ರಿಂದ ₹ 800 ಮೌಲ್ಯದ ಹಲಗೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಗಳಿರುವ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರ ಮಹಾಂತೇಶ ಹೂಗಾರ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>