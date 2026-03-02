ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ: ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ರೂಪ

ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:56 IST
ರಬಕವಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರುವುದು
