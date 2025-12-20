ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಹೂವಿನ ಸಸಿಗಳು ಲಭ್ಯ

<p><strong>ಬಾಗಲಕೋಟೆ</strong>: ಆಲಂಕಾರಿಕ ಹೂವು, ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ, ವಿವಿಧ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಿ.21ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಡವೇಕೆ? ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇವುಗಳ ಸಸಿಗಳು, ಬೀಜಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ವಿವಿಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿರುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ರುದ್ರ, ನುಗ್ಗೆಯ ಭಾಗ್ಯ ತಳಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ರುದ್ರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ 500 ಕೆ.ಜಿ, ಭಾಗ್ಯ ನುಗ್ಗೆಯ 400 ಕೆ.ಜಿ ಬೀಜವನ್ನು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿ ಬೀಜ, ಕಿಚನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನ 500 ಕಿಟ್, ಮೆಂತೆ ಹಾಗೂ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಅರಿಸಿಣ ಸಸಿಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳೂ ಲಭ್ಯ: ಅಲ್ಫಾನ್ಸೊ, ಕೇಸರ, ಮಲ್ಲಿಕಾ, ತಶೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಲಿಂಬೆಯಲ್ಲಿನ ಕಾಗ್ಜಿ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳೂ ರೈತರಿಗಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹಲಸಿನ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು, ಅಂಜೂರ, ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆ, ಚಿಕ್ಕು, ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಬೆಳವಲ, ಕವಳೆ, ಪೇರಲದಂತಹ ಸಸಿಗಳಿವೆ.</p>.<p>ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಣ್ಣು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಆನಂದ ನಂಜಪ್ಪನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳೂ ಇವೆ. ಅಲೊವೆರಾ, ತುಳಸಿ, ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಲಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯವು ಸಿಗುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಡ್ರೆಸಿನಾ, ಬ್ಯಾಂಬೂ, ಪಂಡಾಸಿಸ್, ಸಿಲೋಶಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಸಸಿಗಳಿವೆ. ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಕನಕಾಂಬರ, ಗುಲಾಬಿ, ಚೆಂಡು ಹೂ, ಸೇವಂತಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪುಷ್ಪ ಸಸಿಗಳನ್ನೂ ತಂದು ಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಮನೆಯನ್ನು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಹಲವು ಸಸಿಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುಷ್ಪದ ಸಸಿಗಳೂ ಇವೆ. ಪಾಟ್ ಸಮೇತ ಸಸಿಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪುಷ್ಪ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಕರಬೂಜ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ತುಪ್ಪರಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಳ್ಳಿಗಳು, ಗಜ್ಜರಿ, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ಹೂಕೋಸು, ಗಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬಟಾಣಿ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಪಾಲಕ, ಮೆಂತ್ಯೆ, ರಾಜಗಿರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>