ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುನಗುಂದ | ₹16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೈಕ್ ವಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:14 IST
Last Updated : 17 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:14 IST
ಹುನಗುಂದದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾದ 27 ಪೊಲಿಸರು ಬೈಕ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸಂತೋಷ ಬನ್ನಟ್ಟಿ ಹುನಗುಂದ ಸಿಪಿಐ ಎಸ್.ಬಿ.ಆಜೂರ ಇದ್ದರು.
bikeBagalkotCrimeseize

