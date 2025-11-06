ಗುರುವಾರ, 6 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
Homedistrictbagalkot
ಮೇಟಿಗೆ ಮೇಟಿನೇ ಸಾಟಿ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮ: ಎಚ್‌.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
Last Updated : 6 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:17 IST
ಎಚ್.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜನತೆ
ಎಚ್‌.ವೈ. ಮೇಟಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಂತೈಸಿದರು
H Y Meti

