ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್‌ | ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಇಂದು

<p><strong> ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್: </strong>ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕರ್ಲಕೊಪ್ಪ, ಹಾಗನೂರು ಆಲೂರು ಎಸ್.ಕೆ, ಹಾಗೂ ತಳಕವಾಡ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ₹ 86 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಭೀಮಸೇನ ಚಿಮ್ಮನಕಟ್ಟಿ ಅವರು ಬುಧವಾರ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಈರನಗೌಡ ಕರಿಗೌಡ್ರ, ಕಾಮೇಶ ಜಾಲಿಹಾಳ, ಚಂದಪ್ಪ ಹಿರ್ಲವರ, ಶಿವಪ್ಪ ಜಾಬ ಣ್ಣವರ, ಮುದಕಣ್ಣ ಹೆರಕಲ್ಲ, ಕಾಕನಗೌಡ ಮುದಿಗೌಡ್ರ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಉದ್ದಣ್ಣವರ, ಹನುಮಂತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ವೀರಯ್ಯ ಮೂಗನೂರಮಠ, ಮಂಜು ಮುಷ್ಟಿಗೇರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>