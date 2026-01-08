ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್ | ಇದೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸಿ: ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ

ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜ್: 1.2 ಮೀಟರ್‌ನಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:19 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:19 IST
ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ತೋರಿದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಬ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ
ಸಿದ್ದು ಸವದಿ ಶಾಸಕ
BagalakoteSiddu Savadi

