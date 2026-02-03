ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹುನಗುಂದ: ಕಾವೇರಿ ತಂತ್ರಾಂಶ 2.0: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
Last Updated : 3 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:24 IST
ಹುನಗುಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪನೋಂದಣಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಕಾಗದ ರಹಿತ ನೋಂದಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಯಿತು
