ಗುರುವಾರ, 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
'ಬರ್ರಿ ಪಾಸಾಗೋಣ...’ : SSL ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರೀಧರ ಗೌಡರ
Published : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:52 IST
Last Updated : 19 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:52 IST
ಅನುತ್ತೀರ್ಣಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶಾಲಾವಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಈ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ
ಎ.ಎಂ. ಕಲ್ಯಾಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ
- ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಜೂನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅನುತ್ತೀರ್ಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಉತ್ತೀರ್ಣಗೊಳಿಸುವ  ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರಬೇತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ
ಜಾಸ್ಮೀನ್ ಕಿಲ್ಲೆದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹುನಗುಂದ
BagalkotSSLC result

