ಬಾದಾಮಿ | ಬೆಂಬಿಡದ ಮಳೆ: ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ

ರೈತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕವಿದ ಚಿಂತೆಯ ಕಾರ್ಮೋಡ
ಎಸ್.ಎಂ. ಹಿರೇಮಠ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:03 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:03 IST
ಬೆಣ್ಣೆ ಹಳ್ಳದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಬೆಳೆಗಳು ಜಲಾವೃತವಾಗಿದ್ದು.
