ರಾಂಪುರ | ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಡುಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ರೇಣುಕಾ ಪ್ರಥಮ

<p><strong>ರಾಂಪುರ:</strong> ನಾಯನೇಗಲಿ ಸಮೂಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ಹೂಗಾರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಾ ಚಲವಾದಿ ದ್ವಿತೀಯ, ಬಸಮ್ಮ ಮಾಗಿ ತೃತೀಯ ಹಾಗೂ ಅನಸೂಯಾ ದಂಡಿನ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ನಾಯನೇಗಲಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಆರ್ ಪಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಬಾರಕೇರ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ, ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿದ ಎ.ಎಸ್.ಯರವಿನತೆಲಿಮಠ, ಹರಳೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುಭಾಷ ಕಂದಗಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎನ್.ಬಿ.ಡೊಂಬರ, ಭಾರತಿ ಪಾಡೆವಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>