ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬಾಗಲಕೋಟೆ | ರೈತ ಯುವಕರಿಗೆ ಕನ್ಯೆ ಕೊಡದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ: ಶಾಸಕ ಸಿದ್ದು ಸವದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:20 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 8:20 IST
