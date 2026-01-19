ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbagalkot
ADVERTISEMENT

ಮುಧೋಳ | ವಚನಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಸಂಗಮೇಶ ಮಾಟೊಳ್ಳಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:12 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬಸವ ಯುಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ‌ ಹೊಸರೂಪ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು
ಸಂಗಮೇಶ ಮಾಟೊಳ್ಳಿ ಸಾಹಿತಿ
BagalkotVachana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT