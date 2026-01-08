ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:11 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 7:11 IST
ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ | ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಶೀಘ್ರ ಜಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ | ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಂಚಿಕೆ
