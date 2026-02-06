<p><strong>ಜಮಖಂಡಿ:</strong> ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಡಕು, ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಹಂಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮೊಘಲರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಇನ್ನಾದರೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ, ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಿಸೋಣ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಎನ್.ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಡಳಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಹಿಂದೂ ಸಮ್ಮೇಳನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಶತಾಬ್ದಿ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ನಮಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಡೆಯುವ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ಅಜಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಿಹಾದ್, ಮತಾಂತರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟಿತವಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ತುಂಗಳ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಯೋಗ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ನೀಡಿದೆ. ಧರ್ಮೋ ರಕ್ಷತಿ, ರಕ್ಷಿತ: ಎಂಬಂತೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುತ್ತಿನಕಂತಿ ಮಠದ ಶಿವಲಿಂಗ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಲ್ಯಾಣಮಠದ ಗೌರಿಶಂಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಸಮೀತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಿರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ, ಕೃಷ್ಣಾವಧೂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಓಲೇಮಠದ ಆನಂದ ದೇವರು, ಹೊಸ ಬಬಲಾದಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಮುತ್ಯಾ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ಗಿರಿಜೇಶಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಗೋಖಲೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚಿನ್ಮಯ ದೇಸಾಯಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಿ.ಪಿ.ಜನವಾಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು, ಹರೀಶ ಪವಾರ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲೂರ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು. ಅಶೋಕ ಹೂಗಾರ ತಬಲಾ, ಪ್ರಶಾಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಸಾಥ ನೀಡಿದರು. ಉಮೇಶ ಸಿದ್ಧರೆಡ್ಡಿ, ಗಿರೀಶ ಮನಗೂಳಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>