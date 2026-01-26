ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
ರಬಕವಿ ಬನಹಟ್ಟಿ | ಅರಿಸಿನ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ

ಯಂತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸುಲಲಿತವಾದ ಕಾರ್ಯ
ವಿಶ್ವಜ ಕಾಡದೇವರ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 5:13 IST
ಕುದಿಸಿದ ಅರಿಸಿನ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಒಣಗಲು ಹಾಕಿದರು
ಅರಿಸಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಬಂದರೆ ರೈತರು ಕೈತುಂಬ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಬಹುತೇಕ ಅರಿಸಿನ ಬೀಜವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ 
ಸಿದ್ದು ಗೌಡಪ್ಪನವರ ರೈತ
