ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಬಳ್ಳಾರಿ | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,891 ಕಡೆ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

ಎರಡನೇ ದಿನ 160 ಮೂರ್ತಿಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:22 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:22 IST
Ballari

