ಬಳ್ಳಾರಿ | ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1,891 ಕಡೆ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ

<p><strong>ಬಳ್ಳಾರಿ</strong>: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1,891 ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಬಳ್ಳಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 580, ತೋರಣಗಲ್ಲು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 645, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 666 ಗಣಪತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಪೈಕಿ ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ 114 ಗಣಪನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ದಿನ (ಆ.29) 873, ಐದನೇ ದಿನ (ಆ. 31) 706, ಏಳನೇ ದಿನ (ಸೆ.2) 102 ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ. </p>.<p>ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಶೋಭಾರಾಣಿ ವಿ.ಜೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p><strong>ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ</strong>: ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯ ಭಾವೈಕ್ಯ ಮೆರೆದಿವೆ. ನಗರದ ವಡ್ಡರಬಂಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿನಾಯಕ ಮಿತ್ರ ಬಳಗದಿಂದ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ಹಾಗೂ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಂಚಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಶುಭ ಕೋರಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಗಣೇಶನ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಜನವೋ ಜನ</strong>: ಇನ್ನು ನಗರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯ ವರಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರದ ರಥದ ಮಾದರಿಯ ಪೆಂಡಾಲ್ ಜನರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೆಂಡಾಲ್ಗಳ ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯುಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. </p>.<p><strong>ಶಾಸಕ ಸಂದೇಶ</strong>: ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶ ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟ ಕೋಟಲೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿ. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಸಲ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿದೆ. ಕೃಷಿ - ಜನ ಜಾನುವಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ ಶಾಸಕ ನಾರಾ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.</p>