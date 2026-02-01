ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictballari
ADVERTISEMENT

ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ: ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಿಂದ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:48 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾವಿಹಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದವರು ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾವಿಹಳ್ಳಿಯ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದವರು ಗವಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆಯ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ಕರ್ಚಿಕಾಯಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು
foodfestival

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT