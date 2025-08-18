ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ಅಂತರ್ಜಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎದುರಾಯ್ತು ಆಘಾತ

ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆರೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಅವ್ಯಾಹತ 19 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ
ಸಿ.ಶಿವಾನಂದ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:43 IST
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆರೆಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. 17 ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತರುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ
ಕೆ.ನೇಮರಾಜ ನಾಯ್ಕ, ಶಾಸಕ
waterWater Crisis

