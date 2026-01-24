ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictballari
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:04 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 2:04 IST
ಹಗರಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ವಿತರಿಸಿದರು
BellaryRathotgsava

