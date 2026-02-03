ಹರಪನಹಳ್ಳಿ: ಸರಪಳಿ ಪವಾಡ

<p><strong>ಹರಪನಹಳ್ಳಿ:</strong> ಸಮೀಪದ ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಗೊರವಪ್ಪ ಸಮುದಾಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸರಪಳಿ ಪವಾಡ ನಡೆಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಸಾಲುಗೊರವಪ್ಪರ ಮನೆತನದ ಕಂಚಿಕೇರಿ ವಂಶಸ್ಥರು ಸರಪಳಿ ಪವಾಡ ನಡೆಸಿದರು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೈನ್ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ದೃಶ್ಯ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಕರ್ತರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ರಾವ್, ಕೋಟೇಶ್ವರ ರಾವ್, ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್, ಟಿ.ದಿವಾಕರ್, ಗಣಾಚಾರಿ ದುರುಗಪ್ಪ, ಕಾರ್ಣಿಕದ ಗೊರವಪ್ಪ, ಕೋಟೆಪ್ಪ, ಗೊರವಪ್ಪರಾದ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೋಟೆಪ್ಪ, ಮೈಲಾರಪ್ಪ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಪ್ರಭು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>