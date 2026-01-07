ಬುಧವಾರ, 7 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictballari
ಸೈಯ್ಯದ್ ಖಾಸಿಂವಲಿ ಉರುಸ್ ಸಂಪನ್ನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:20 IST
Last Updated : 7 ಜನವರಿ 2026, 7:20 IST
Comments
ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಸಮೀಪದ ಹಳೇಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಜರತ್ ಸೈಯ್ಯದ್ ಷಾಹ ಖಾಸೀಂವಲಿ (ರ.ಅ)ರವರ 429ನೇ ಉರುಸು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು
Bellary

