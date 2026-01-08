ದೇಶದಲ್ಲಿ 'ಪಡೆಲ್' ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟ ಧೋನಿ!

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಪಡೆಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ‘7 ಪಡೆಲ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ’ ಅನ್ನು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪಡೆಲ್ ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುವ ಪಡೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆಗಸ್ಟ್ 2024ರಿಂದ JSW ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಬಹು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರವರ್ತಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪಾರ್ಥ್ ಜಿಂದಾಲ್, ಪಡೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ, 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಲ್ ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಟೈಯರ್-1 ನಗರಗಳು ಪಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ತೋರಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಹೊರಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಪಡೆಲ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿದ್ದು ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಡೆಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಾದಾಗ ಜನರು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p><p>ಪಡೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ದೇವ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಡೆಲ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. '7ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ' ಮತ್ತು ಪಡೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿವೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ನೀಡಲಿವೆ' ಎಂದರು.</p><p>ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ದೇವ್, ಜಿಗರ್ ದೋಷಿ, ಪ್ರತೀಕ್ ದೋಷಿ ಮತ್ತು ರೋನಕ್ ದಫ್ತರಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಪಡೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಗ್ರ ಪಡೆಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸ್ಥೆ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಂತ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿತ ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ 400–500 ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಪಡೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಡೆಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (FIP) ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ World Padel Report 2025 ಪ್ರಕಾರ, ಪಡೆಲ್ ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 150 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 77,300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಈ ಕ್ರೀಡೆಯ ಸ್ಥಿರ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70 ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪಡೆಲ್, 2024ರ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ, ಇದೀಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳು ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಡೆಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (FIP) ಹಾಗೂ ಪಡೆಲ್ ಏಷ್ಯಾ, ಕ್ರೀಡೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಪಡೆಲ್ಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (OCA) ಅಧಿಕೃತ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>‘7ಪ್ಯಾಡೆಲ್ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ’ ಮತ್ತು ಪಡೆಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಡೆಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ, ಸಮುದಾಯ ನೇತೃತ್ವದ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>