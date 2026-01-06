ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Hometechnologygadget news
ADVERTISEMENT

ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಸಾಧನ: ಏನಿದು ಟೆಂಪಲ್?

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 12:41 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 12:41 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್: ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ
ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಕಿಭಾಯ್ ಪೋಸ್ಟರ್: ಯಶ್‌ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Namma Metro ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗ: ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ
Namma Metro ಗುಲಾಬಿ ಮಾರ್ಗ: ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚನೆ
ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್

ಜೊಮಾಟೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ದೀಪಿಂದರ್ ಗೋಯಲ್

ಯ್ಯೂಟೂಬ್ ಚಿತ್ರ

ಲೋಹದ ಸಾಧನ ಟೆಂಪಲ್ (Temple)

ಲೋಹದ ಸಾಧನ ಟೆಂಪಲ್ (Temple)

ಚಿತ್ರ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ

ZomatoTrainingTwitter trending

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT