ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ | ಎಡೆಬಿಡದೆ ಸುರಿದ ಮಳೆ: 7 ಮನೆಗೆ ಹಾನಿ

<p><strong>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಿಂದ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಿಂದ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೆಲವೆಡೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೊಪ್ಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವನಗೌಡ, ಕರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಸ್ವಾಮಿ, ಶೇಖಣ್ಣ, ಸಿರಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಣ್ಣ ಮೌಲಸಾಬ್, ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಲಿಗಾರ್ ವೀರಭದ್ರಗೌಡ, ದರೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೋಶಪ್ಪ, ಭೈರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಆದೆಪ್ಪ ಇವರ ವಾಸದ ಮನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 7 ಮನೆಗಳು ಭಾಗಶಃ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಉಪ್ಪಾರ ಹೊಸಳ್ಳಿ, ಬಲಕುಂದಿ, ನಿಟ್ಟೂರು, ಕರೂರು, ದೇವಿನಗರ, ಭೈರಾಪುರ, ಸಿರಿಗೇರಿ, ಎಂ.ಸುಗೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮಳೆ ವಿವರ:</strong> </p><p>ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ 5.58 ಸೆ.ಮೀ, ಸಿರಿಗೇರಿ 3.64 ಸೆ.ಮೀ, ಎಂ. ಸೂಗೂರು 4.24 ಸೆ.ಮೀ, ಕರೂರು 2.42 ಸೆ.ಮೀ, ಕುಡುದರ ಹಾಳು 8.30 ಸೆ.ಮೀ, ತಾಳೂರು 2.20 ಸೆ.ಮೀ ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>