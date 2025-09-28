ಭಾನುವಾರ, 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

Asia Cup | ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ: ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:49 IST
Last Updated : 28 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Asia Cup IND vs PAK Final: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಪಣಕ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Asia Cup IND vs PAK Final: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಪಣಕ್ಕೆ
Asia Cup IND vs PAK Final: ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಪಣಕ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
ಭಾರತ–ಪಾಕ್ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಸಾಧನೆ ಹೇಗಿತ್ತು?
CricketAsia cup

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT