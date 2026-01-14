ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
ಹೊಸಪೇಟೆ: ಕೃಷಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಕಾಲ

ಂ.ಜಿ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 4:19 IST
ಕೃಷಿ/ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ, ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನವೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಭೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಘಟಕಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ನಬಾರ್ಡ್‌ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ
