ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಐಎನ್‌ಸಿ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಬಳ್ಳಾರಿಗೂ ಉಂಟು ನಂಟು

1885ರ ಡಿ. 28ರಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಸಭೆಗೆ ಅಖಂಡ ಭಾರತದಿಂದ 75 ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು | ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದಲೇ ಇಬ್ಬರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:54 IST
ವೆಂಕಟರಾವ್‌ ಕೋಲಾಚಲಂ 
BellaryBellari

