ಕಂಪ್ಲಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಗೆ ಖಂಡನೆ

<p><strong>ಕಂಪ್ಲಿ</strong>: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಖಂಡಿಸಿ, ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾದಿಗರ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗುಡಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಈ ರೀತಿಯ ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವಿಶೇಷ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿಯನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಪಂಪಾಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಕ್ಕೂಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಸಂತರಾಜ ಕಹಳೆ, ಕೆ. ನೀಲಪ್ಪ, ಎ.ಎಸ್. ಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ, ಎಚ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಇ. ಧನಂಜಯ, ಎಂ. ಅಂಕ್ಲೇಶ, ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ, ಶಾಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಎಂ. ನಾಗರಾಜ, ಸೋಮಪ್ಪ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಎಚ್. ವೀರಾಂಜಿನಿ, ಈರಣ್ಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>