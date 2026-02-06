ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
Homedistrictballari
ಕಂಪ್ಲಿ ಉತ್ಸವ 11, 12ಕ್ಕೆ: ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್

ಉತ್ಸವದ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಂದು: ಶಾಸಕ ಜೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:37 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 2:37 IST
ಕಂಪ್ಲಿ ಕುರುಗೋಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಜೆಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಚಿವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವೆ
ಜೆ.ಎನ್.ಗಣೇಶ್ ಶಾಸಕ
Bellary

